Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Rize'de Başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 100 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyona, spor turizmi alanında önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.

Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Rize'nin Çayeli ilçesinde yapıldı. İlçeye bağlı Senoz Vadisi'nde düzenlenen şampiyonaya yurdun çeşitli bölgelerinden 100 sporcu katıldı. Düzenlenen şampiyonada yarışmacılar kıyasıya yarışırken renkli görüntülere sahne oldu.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş spor turizmi kapsamında Rize için yapılan en güzel etkinliklerden bir tanesinin düzenlenen şampiyona olduğunu dile getirerek, "Bugün 100'ün üzerinde motorcu, 19 şehirden ve iki ülkeden katılacak, iki güzel parkuru deneyimleyecekler. Bir tanesi yaklaşık 2 kilometrelik özel parkur, bir tanesi de 26 kilometrelik orman parkuru olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda burası, bu yarışın ulusal ve uluslararası merkezlerinden biri olacak" diye konuştu. - RİZE

