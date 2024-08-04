Türkiye, Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada? Türkiye kaç puan? #127952

2024 Paris Olimpiyatları'nda C Grubu'nda ilk iki maçını kazanan ve son maçında mağlup olan Filenin Sultanları, gruptan çıkmayı garantileyerek çeyrek finale yükseldi. Ancak, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın İtalya'ya karşı aldığı mağlubiyet, dünya sıralamasında gerilemeye neden oldu. Peki, Türkiye, Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada? Türkiye kaç puan?

TÜRKİYE, DÜNYA VOLEYBOL SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Filenin Sultanları, Dünya voleybol sıralamasında 5. sırada yer alıyor. Dünya sıralamasında son tablo şu şekilde;

1- İtalya

2- Brezilya

3- Çin

4- Polonya

5 - Türkiye

6- Sırbistan

TÜRKİYE KAÇ PUAN?

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları C grubu son maçı öncesinde 372.35 puanla dünya sıralamasında 4. sırada yer alıyordu İtalya karşısında elde ettiği 3-0'lık mağlubiyet sonrasında 5. sıraya geriledi.