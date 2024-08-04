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Türkiye, Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada? Türkiye kaç puan? #127952

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Türkiye, Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada? Türkiye kaç puan? Türkiye'nin dünya voleybol sıralamasındaki konumu ve puanı merak konusu oldu. Türkiye'nin bu prestijli sıralamada hangi sırayı aldığı ve kaç puanla yer aldığı, voleybol severlerin ve spor camiasının gündemini oluşturuyor.

2024 Paris Olimpiyatları'nda C Grubu'nda ilk iki maçını kazanan ve son maçında mağlup olan Filenin Sultanları, gruptan çıkmayı garantileyerek çeyrek finale yükseldi. Ancak, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın İtalya'ya karşı aldığı mağlubiyet, dünya sıralamasında gerilemeye neden oldu. Peki, Türkiye, Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada? Türkiye kaç puan?

TÜRKİYE, DÜNYA VOLEYBOL SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Filenin Sultanları, Dünya voleybol sıralamasında 5. sırada yer alıyor. Dünya sıralamasında son tablo şu şekilde;

1- İtalya

2- Brezilya

3- Çin

4- Polonya

5 - Türkiye

6- Sırbistan

Türkiye, Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada? Türkiye kaç puan? #127952

TÜRKİYE KAÇ PUAN?

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları C grubu son maçı öncesinde 372.35 puanla dünya sıralamasında 4. sırada yer alıyordu İtalya karşısında elde ettiği 3-0'lık mağlubiyet sonrasında 5. sıraya geriledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları Voleybol Türkiye Dünya Spor Gündem Spor Haberler

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