Türkiye, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 Mağlup Etti

Türkiye, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 Mağlup Etti
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek grubunu namağlup lider olarak tamamladı.

SALON: Smart Araneta Coliseum

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Luis Gerardo Macias (Meksika)

KANADA: Heslinga, McCarthy, Vernon-Evans, Hoag, Gyimah, Herr, L.McCarthy (L) (Young, Elgert, Ketrzynski)

TÜRKİYE: Mirza, Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Berkay (L) (Can, Cafer, Ahmet)

SETLER: 21-25, 16-25, 25-27

SÜRE: 106 dakika

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla grubunu namağlup lider olarak tamamladı. Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da takip etti.

Milliler, son 16 turunda 20 Eylül Cumartesi günü Polonya veya Hollanda ile karşılaşacak. Karşılaşmanın başlama saati ise daha sonra açıklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
