Türkiye, Dünya Ümit-Genç-U21 Karate Şampiyonası'nda 35 sporcuyla madalya arayacak

Türkiye, Dünya Ümit-Genç-U21 Karate Şampiyonası'nda 35 sporcuyla madalya arayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, 14-18 Ekim'de Polonya'nın Bielsko-Biala kentinde düzenlenecek Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'na 17'si kadın, 18'i erkek toplam 35 sporcuyla katılacak. Milliler, 114 ülkeden 2 bin 22 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda madalya hedefliyor.
Türkiye, 14-18 Ekim tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda 17'si kadın ve 18'si erkek olmak üzere toplam 35 milli sporcuyla temsil edilecek.
Polonya'nın Bielsko-Biala kentinde gerçekleştirilecek Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'na 114 ülkeden 2 bin 22 sporcu katılacak. Dünyanın dört bir yanından genç karatecilerin mücadele edeceği organizasyonda Türk Milli Takımı, madalya kazanmak için tatamiye çıkacak.
Şampiyona öncesinde uzun ve yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Milliler, çalışmalarını Esat Delihasan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdü. Ümit, Genç ve U21 Teknik Kurul Başkanı Şemsi Şamiloğlu yönetimindeki teknik ekibin koordinasyonunda gerçekleştirilen kamplarda sporcular, teknik, taktik ve fiziksel hazırlıklarına ağırlık verdi.
Hazırlık sürecini tamamlayan milli karateciler, beş gün sürecek şampiyonada farklı yaş ve sıklet kategorilerinde mücadele ederek Türkiye'ye madalyalar kazandırmayı hedefliyor.
Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şu şekilde:
Ümit Kadınlar
Nisanur Çevik - Kumite -47 kg
Zeynep Akgül - Kumite -54 kg
Ela Su Yıldırım - Kumite -61 kg
Sare Kaya - Kumite +61 kg
Zeynep Yurt - Kata
Ümit Erkekler
Hamza Avcı - Kumite -52 kg
Salih Felhan - Kumite -57 kg
Bayram Efe Onar - Kumite -63 kg
Ali Görkem Dedeoğlu - Kumite -70 kg
Kayra Kaptan - Kumite +70 kg
Hüseyin Kabil - Kata
Genç Kadınlar
Belinay Hümeysa Hatipoğlu - Kumite -48 kg
Eslem Asya Çamur - Kumite -53 kg
Alara Akbaş - Kumite -59 kg
Gülen Irmak Öztürk - Kumite -66 kg
Tuğba Çürük - Kumite +66 kg
Zeynep Eroğlu - Kata
Genç Erkekler
Kerem Yaray - Kumite -55 kg
Alperen Şahin - Kumite -61 kg
Umut Kurumehmet - Kumite -68 kg
Eymen Doruk Gündoğdu - Kumite -76 kg
Efe Sağdıç - Kumite +76 kg
Tarık Koç - Kata
U21 Kadınlar
Defne Eda Yıldırım - Kumite -50 kg
Buse Kılıç - Kumite -55 kg
Nehir Kılıç - Kumite -61 kg
Melisa Kurdoğlu - Kumite -68 kg
Elif Şimal Ekizoğlu - Kumite +68 kg
Simay Aydın - Kata
U21 Erkekler
Bayram Anıl Eser - Kumite -60 kg
Savaş Öğüş - Kumite -67 kg
Osman Burak Keleş - Kumite -75 kg
Ozan Yıldırım - Kumite -84 kg
Faruk Zeytinci - Kumite +84 kg
Furkan Kaynar - Kata
Kadın Takım Kata
Ceylin Bayram
Türkan Feyza Çelik
Zeynep Eroğlu
Azra Özcan
Erkek Takım Kata
Ahmet Musab Çelik
Hüseyin Kabil
Tarık Koç
Yusuf Efdal Varol