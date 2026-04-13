Milli atletler, Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırdı

Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası Brezilya'nın Brasilia şehrinde tamamlandı. Türkiye, 13 sporcu ile katıldığı organizasyonda toplam 3 Türkiye rekoru kırdı. Kadınlar maraton ve yarı maraton branşlarında önemli başarılar elde edildi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonda Türkiye'yi 13 sporcu temsil ederken milli atletler, maraton yürüyüş ve yarı maraton yürüyüş branşlarında toplam 3 Türkiye rekoruna imza attı.

Kadınlar maraton yürüyüşte Ayşe Aslan, 3.48.48'lik derecesiyle 13'üncü sırayı alırken Türkiye rekoru kırdı. Aynı yarışta Kader Güvenç 18'inci olurken Esma Öztekin, yarışı tamamlayamadı.

Kadınlar yarı maraton yürüyüşte Meryem Bekmez, 1.41.30'luk derecesiyle 22'nci sırada yer alarak Türkiye rekorunun sahibi oldu. Erkekler yarı maraton yürüyüşte Mazlum Demir, 1.31.58'lik Türkiye rekoruyla 28'inci, Salih Korkmaz ise 1.32.15'lik derecesiyle 29'uncu oldu.

Erkekler maraton yürüyüşte Ozan Bayram ve Harun Bilir, yarışı tamamlayamazken Diyar Bayram, diskalifiye edildi.

Kadınlar 20 yaş altı 10 kilometre yürüyüşte Şerife Berra Güven 17'nci, İpek Özkavlak 30'uncu sırayı alırken milli takım 47 puanla 8'inci oldu.

20 yaş altı erkekler 10 kilometre yürüyüşte ise Azadullah Beğçe 22'nci sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
