Milli atletler, Brezilya'daki Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenecek olan Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye, 13 sporcu ile temsil edilecek. Kadroda 7 kadın ve 6 erkek sporcu yer alıyor.

Türkiye'den 13 sporcunun mücadele edeceği Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası, yarın Brezilya'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre başkent Brasilia'da yapılacak organizasyonda Türkiye adına 7 kadın ve 6 erkek sporcu yarışacak.

Milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Maraton yürüyüş: Kader Güvenç, Esma Öztekin, Ayşe Aslan, Harun Bilir, Ozan Bayram, Diyar Bayram

Yarı maraton yürüyüş: Meryem Bekmez, Kader Dost, Salih Korkmaz, Mazlum Demir

10 kilometre yürüyüş: Şerife Berra Güven, İpek Özkavlak, Azadullah Beğçe

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
