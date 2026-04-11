Milli atletler, Brezilya'daki Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak
Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenecek olan Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye, 13 sporcu ile temsil edilecek. Kadroda 7 kadın ve 6 erkek sporcu yer alıyor.
Türkiye'den 13 sporcunun mücadele edeceği Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası, yarın Brezilya'da düzenlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre başkent Brasilia'da yapılacak organizasyonda Türkiye adına 7 kadın ve 6 erkek sporcu yarışacak.
Milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Maraton yürüyüş: Kader Güvenç, Esma Öztekin, Ayşe Aslan, Harun Bilir, Ozan Bayram, Diyar Bayram
Yarı maraton yürüyüş: Meryem Bekmez, Kader Dost, Salih Korkmaz, Mazlum Demir
10 kilometre yürüyüş: Şerife Berra Güven, İpek Özkavlak, Azadullah Beğçe
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer