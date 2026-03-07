Haberler

Özel sporculardan tarihi zafer

Özel sporculardan tarihi zafer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda milli takım 4x200 metre bayrak yarışında dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Özel sporcularımız Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak ve Reyhan Taşdelen, 1:52.35'lik derece ile zirveye ulaştı.

VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda milli takım 4x200 metre bayrakta dünya şampiyonu oldu.

VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda özel sporcular Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak ve Reyhan Taşdelen'den oluşan milli takım, T20 kategorisi 4x200 metre kızlar bayrak yarışında 1: 52.35'lik derecesiyle dünya şampiyonluğunu elde etti. Uyumları, mücadeleleri ve güçlü performanslarıyla rakiplerini geride bırakan özel sporcular, ay-yıldızlı bayrağı bir kez daha dünya sahnesinde zirveye taşıyarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Federasyon Başkan Vekili Sadettin Akçi, Ourense'de düzenlenen şampiyonayı yerinden takip ederek özel sporcularımıza destek verdi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, kazanılan dünya şampiyonluğunun ardından yaptığı açıklamada büyük gurur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda 4x200 metre bayrak yarışında dünya şampiyonu olarak bizlere tarifsiz bir gurur yaşatan özel sporcularımız Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak ve Reyhan Taşdelen'i yürekten tebrik ediyorum. Özel sporcularımızın ortaya koyduğu birlik, mücadele ve inanmışlık duygusu gerçekten takdire şayandır. Ay-yıldızlı bayrağımızı dünya arenasında zirveye taşıyan bu başarı, ülkemiz adına son derece anlamlı ve gurur vericidir. Özel sporcularımızın her biri bizler için birer ilham kaynağıdır. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek gizli rapor sızdı

Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek rapor sızdı
Körfez ülkelerden özür dileyen Pezeşkiyan'dan yeni mesaj: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz

Pezeşkiyan'dan komşu ülkelere yeni mesaj
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi

Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor