Türkiye, Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'te İtalya'ya Yenildi
Alanya'da düzenlenen Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 ön eleme maçında Türkiye, erkeklerde İtalya'ya 2-0 mağlup oldu. Sacit Kurt ve Ahmet Can Tür ikilisi, Enrico Rossi ve Marco Viscovich karşısında 21-14, 21-14'lük setlerle kaybetti.
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabında Türkiye, erkeklerde İtalya'ya 2-0 yenildi.
Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın ön eleme maçlarında erkeklerde Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi.
Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikilisi, Enrico Rossi-Marco Viscovich çiftiyle karşılaştı.
Milli sporcular, rakiplerine 21-14 ve 21-14'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor