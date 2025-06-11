Türkiye, Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'te İtalya'ya Yenildi

Türkiye, Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'te İtalya'ya Yenildi
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Alanya'da düzenlenen Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 ön eleme maçında Türkiye, erkeklerde İtalya'ya 2-0 mağlup oldu. Sacit Kurt ve Ahmet Can Tür ikilisi, Enrico Rossi ve Marco Viscovich karşısında 21-14, 21-14'lük setlerle kaybetti.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabında Türkiye, erkeklerde İtalya'ya 2-0 yenildi.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın ön eleme maçlarında erkeklerde Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi.

Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikilisi, Enrico Rossi-Marco Viscovich çiftiyle karşılaştı.

Milli sporcular, rakiplerine 21-14 ve 21-14'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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