Milli kick boksçular Tayland'da 7 madalya kazandı

Tayland'da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'nda Türk sporcular toplamda 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla başarılı bir performans sergiledi. Organizasyonda 40 ülkeden toplam 1350 sporcu mücadele etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Bangkok'ta düzenlenen organizasyona 40 ülkeden 1350 sporcu katıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Mustafa Karsandı, erkekler 69 kilo light contact, Şüheda Ulaş ise kadınlar +70 kilo kick light branşında altın madalya kazandı.

Mustafa Karsandı ve Şüheda Ulaş, kick light kategorisinde ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca erkekler 81 kilo full contact kategorisinde Bekir Tosun, ikincilik elde etti.

Organizasyonda Mehmet Dut erkekler 67 kilo low kick, Mesut Cem Çelebiler de erkekler 75 kilo full contact kategorilerinde bronz madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
