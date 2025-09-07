Türkiye, Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye, satranç dünyasının prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya 9-17 Yaş Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, 15-21 Aralık tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.

Bu özel şampiyonada, dünyanın dört bir yanından gelecek genç satranç sporcuları, 64 kareli tahta üzerinde, hesaplama, strateji, hız ve zekanın buluştuğu unutulmaz mücadelelere imza atacaklar. Geleceğin Büyükustaları, satrançseverlerin her zaman ilgiyle takip ettikleri hızlı ve yıldırım kategorilerinde yeteneklerini sergileyecekler.

Böyle önemli bir organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesi şüphesiz bir mutluluk kaynağı olurken, turnuva genç sporcularımıza önemli tecrübeler kazandırarak satranç kültürünün ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunacak. - İSTANBUL