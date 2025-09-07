Haberler

Türkiye, Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye, Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından 15-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan Dünya 9-17 Yaş Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, genç satranç sporcularına unutulmaz mücadeleler sunacak.

Türkiye, satranç dünyasının prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya 9-17 Yaş Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, 15-21 Aralık tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.

Bu özel şampiyonada, dünyanın dört bir yanından gelecek genç satranç sporcuları, 64 kareli tahta üzerinde, hesaplama, strateji, hız ve zekanın buluştuğu unutulmaz mücadelelere imza atacaklar. Geleceğin Büyükustaları, satrançseverlerin her zaman ilgiyle takip ettikleri hızlı ve yıldırım kategorilerinde yeteneklerini sergileyecekler.

Böyle önemli bir organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesi şüphesiz bir mutluluk kaynağı olurken, turnuva genç sporcularımıza önemli tecrübeler kazandırarak satranç kültürünün ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba

Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel: Kılıçdaroğlu, İstanbul kayyumu Gürsel Tekin'e randevu vermedi

Özel duyurdu! Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.