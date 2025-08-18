Türkiye, Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

Kanada'nın Winnipeg kentinde düzenlenecek olan Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 13 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Kanada'da düzenlenecek Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 13 sporcuyla madalya kovalayacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Winnipeg kentinde 20-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 18 ve 21 yaş altı kategorilerinde 13 milli sporcu yarışacak.

Kanada'da Türkiye adına madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı okçular şunlar:

Berkay Akkoyun, Defne Çakmak, Mehmet Efe Çevik, Arda Ege Dönmezgüç, Betül Özbek, İrem Şanel, Deniz İnci Seyhan, Yağız Sezgin, Canse Duru Tarakçı, Kutay Tek, Faruk Topuz, Dünya Yenihayat, Begüm Yuva

