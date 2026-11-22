Türkiye, Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nı 2'si altın 3 madalyayla tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye, Taşkent'teki Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nı 2'si altın, 1'i gümüş 3 madalyayla tamamladı. Son gün karışık takım müsabakalarında ilk turda Litvanya'ya yenilen milli takım, bireyselde iki altın ve bir gümüş kazandı.
Türkiye, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nı 2'si altın, 1'i gümüş olmak üzere 3 madalyayla bitirdi.
Başkent Taşkent'te düzenlenen organizasyonun son gününde karışık takım müsabakaları yapıldı.
İlk turda Litvanya ile karşılaşan milli takım, rakibine yenilerek şampiyonadan elendi.
Şampiyonanın bireysel müsabakalarında kadınlar 78 kiloda Tuana Gülenay ve erkekler +100 kiloda İbrahim Tataroğlu altın madalya kazanırken, erkekler 90 kiloda ise Emir Selim Arı gümüş madalya elde etmişti.
Kaynak: AA