Türkiye Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İtalya'ya 48-8 yenildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ferrara kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlı takım, final müsabakasında İtalya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 48-8 kaybeden milli takım, Avrupa ikincisi oldu.