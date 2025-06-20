Türkiye Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Türkiye Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Avrupa İkincisi Oldu
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Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya 48-8 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İtalya'ya 48-8 yenildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ferrara kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlı takım, final müsabakasında İtalya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 48-8 kaybeden milli takım, Avrupa ikincisi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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