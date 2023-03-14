Türkiye'den yalnızca Galatasaray var! İşte dünyanın en sevilen takımları

İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca, yaptığı anket ile dünyanın en sevilen futbol takımlarını belirledi. 25 takımın yer aldığı listenin zirveye İran'ın Persepolis takımı yer aldı. Galatasaray ise Türkiye'den yer alan tek takım olarak 20. sırada kendisine yer buldu.

Dünyanın en sevilen takımları Marca gazetesinin yaptığı anket ile belli oldu. Listede Türkiye'den sadece bir takım yer aldı.

ZİRVEDE PERSEPOLIS'İN

25 takımın yer aldığı listede İran'dan Persepolis zirvede kendine yer buldu. 2. sırada Real Madrid, 3. sırada Liverpool, 4. sırada ise İtalyan devi Milan'ın bulunduğu listenin 5. sırasında ise Ajax var.

TÜRKİYE'DEN SADECE GALATASARAY VAR

Dünyanın en sevilen takımları anketinin sonuçlarında Türkiye'den yalnızca Galatasaray listeye girebildi. Sarı-kırmızılılar, 20. sırada yer aldı.

Ankete göre ilk 25 takım şöyle: