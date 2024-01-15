Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Antalyaspor, Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile tepki çeken İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi. Ülkesi İsrail'e dönen futbolcu, çiçeklerle karşılanıp omuzlarda taşındı.

OMUZLARDA TAŞINDI

Trabzonspor maçında yaptığı seviçle büyük tepki alan ve Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel, ülkesi İsrail'de çiçeklerle karşılanıp omuzlarda taşındı.

KADRO DIŞI KALDI, SINIR DIŞI EDİLDİ

Dün Trabzonspor'a attığı gol sonrası Antalyaspor tarafından önce kadro dışı bırakılan futbolcu gece saatlerinde de gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Jehezkel bugün sınır dışı edildi. İsrailli futbolcu ülkesinde kahraman gibi karşılandı.