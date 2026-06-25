Milli tekvandocular, Kazakistan Açık'ta 14 madalya kazandı

Türkiye, Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda 5'i altın 14 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular; 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye, turnuvada hem kadınlar hem de erkeklerde ilk sırayı aldı.

Turnuvada madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın: Kaan Yeladı (54 kilo), Furkan Ubeyde Çamoğlu (58 kilo), Emine Gögebakan (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kilo)

Gümüş : Ceren Çetinel (73 kilo)

Bronz: Işıl Zafer (67 kilo), Nafia Kuş Aydın (+73 kilo), Berkay Erer (74 kilo), Mehmet Kani Polat (74 kilo), Hüseyin Berat Demircioğlu (+87 kilo), Yiğithan Kılıç (80 kilo), Zehra Gürbüz (46 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (62 kilo)