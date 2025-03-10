Türkiye'de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı

Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, İstanbul BB, Gaziantep Basketbol ve Petkimspor gibi birçok kulüpte forma giyen Marcus Denmon, ABD'de silahlı bir soyguna karıştı.

BİR KADINI GASP ETTİ

ABD basınından KSHB ve diğer kaynakların aktardığına göre Marcus Denmon ve Malik Denmon, Oklahoma'da bir kadını otoparkta aracına bineceği sırada silah zoruyla gasp etti. İkili yaklaşık 15 bin dolar nakit para çalarak, olay yerinden beyaz bir Chevrolet marka araç ile kaçtı.

TÜM SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Denmon'un, hakkında yöneltilen suçlamalar nedeniyle 28 Şubat'ta Oklahoma'ya geri dönmeyi kabul ettiği ve mahkeme tarafından kefalet bedelinin 50 bin dolar olarak belirlendiği bildirildi.

5 SEZON BASKETBOL SÜPER LİG'İNDE FORMA GİYDİ

2013-2014 sezonunda TOFAŞ ile Türkiye kariyerine başlayan ABD'li oyun kurucu, 2023-2024 sezonunda Bursa ekibine geri dönmüştü. Arada geçen yıllarda ise sırasıyla İBB Spor, Gaziantep Basket, Panathianikos ve Aliğa Petkim'le parkeye adım atmıştı.