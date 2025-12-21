Satrançta hedef "2 milyon" lisanslı sporcu

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Fethi Apaydın, satrançta lisanslı sporcu sayısının 1 milyon 900 bine yaklaştığını, hedeflerinin 2 milyon olduğunu söyledi.

Apaydın, Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonasının açılışında Antalya'da AA muhabirine, ilk defa organize edilen turnuvaya 34 ülkeden 312 sporcunun katıldığını, yüksek katılımın da "Türkiye'nin organizasyon kabiliyetini" gösterdiğini dile getirdi.

TSF'nin uluslararası organizasyon düzenlemesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğinin önemine vurgu yapan Apaydın, bakan Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

Türkiye'ye gelen sporcuların kültürü ve doğal güzellikleri tanıma imkanı da bulduğunu anlatan Apaydın, Gaziantep'teki Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Şampiyonası'nın ardından dünya şampiyonasının gerçekleştirilmesinin tüm ekip için büyük gurur olduğunu aktardı.

"Birinci plana çocuklarınızın mutluluğunu koyun"

Apaydın, federasyonun lisanslı sporcu sayısına ilişkin "Lisanslı sporcu sayımız 1 milyon 800 binin üzerinde, 1 milyon 900 bine yaklaşmış durumda. Hedefimiz 2 milyona ulaşmak." bilgilerini verdi.

Satrancın çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çeken Apaydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genelde satrancın 5 yaş ve üzeri sporcular için uygun olduğu görüşü var ama bu durum kişiden kişiye değişebiliyor. Ben ailelere her zaman birinci plana çocuklarının mutluluğunu koymalarını öneririm. Birinci plana çocuklarımızın mutluluğunu koyduktan sonra zaten başarı gelecektir. Satrancın çocuklarımızın derslerine, kişiliğine ve kişisel gelişimine çok büyük katkıları var."