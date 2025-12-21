Haberler

Satrançta hedef "2 milyon" lisanslı sporcu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, lisanslı sporcu sayısının 1 milyon 900 bine yaklaştığını ve hedeflerinin 2 milyon olduğunu açıkladı. Apaydın, Antalya'da düzenlenen Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'ndaki yüksek katılımın Türkiye'nin organizasyon kabiliyetini gösterdiğini vurguladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Fethi Apaydın, satrançta lisanslı sporcu sayısının 1 milyon 900 bine yaklaştığını, hedeflerinin 2 milyon olduğunu söyledi.

Apaydın, Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonasının açılışında Antalya'da AA muhabirine, ilk defa organize edilen turnuvaya 34 ülkeden 312 sporcunun katıldığını, yüksek katılımın da "Türkiye'nin organizasyon kabiliyetini" gösterdiğini dile getirdi.

TSF'nin uluslararası organizasyon düzenlemesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğinin önemine vurgu yapan Apaydın, bakan Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

Türkiye'ye gelen sporcuların kültürü ve doğal güzellikleri tanıma imkanı da bulduğunu anlatan Apaydın, Gaziantep'teki Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Şampiyonası'nın ardından dünya şampiyonasının gerçekleştirilmesinin tüm ekip için büyük gurur olduğunu aktardı.

"Birinci plana çocuklarınızın mutluluğunu koyun"

Apaydın, federasyonun lisanslı sporcu sayısına ilişkin "Lisanslı sporcu sayımız 1 milyon 800 binin üzerinde, 1 milyon 900 bine yaklaşmış durumda. Hedefimiz 2 milyona ulaşmak." bilgilerini verdi.

Satrancın çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çeken Apaydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genelde satrancın 5 yaş ve üzeri sporcular için uygun olduğu görüşü var ama bu durum kişiden kişiye değişebiliyor. Ben ailelere her zaman birinci plana çocuklarının mutluluğunu koymalarını öneririm. Birinci plana çocuklarımızın mutluluğunu koyduktan sonra zaten başarı gelecektir. Satrancın çocuklarımızın derslerine, kişiliğine ve kişisel gelişimine çok büyük katkıları var."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Spor
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada

Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
title