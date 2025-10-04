Haberler

Türkiye'de kaleden kaleye inanılmaz gol

Türkiye'de kaleden kaleye inanılmaz gol
Haberler
Güncelleme:
Haberler
3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor, Kırıkkale FK'yı 4-3 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmaya 12 Bingölspor kalecisi Muhammet Can Tuncer'in rakip kaleye attığı uzun topla kaydettiği o müthiş gol damga vurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçunda 12 Bingölspor, kendi sahasında Kırıkkale FK'yı ağırladı. Bingöl'de oynanan maçı ev sahibi ekibi 4-3'lük skorla kazandı.

7 GOLLÜ DÜELLO

12 Bingölspor'a galibiyeti getiren golleri 3 ve 89. dakikada Umut Dilek, 6. dakikada kaleci Muhammed Can Tuncer, 32. dakikada Osman Şahin kaydetti. Kırıkkale FK'nın golleri 51. dakikada Orçun Erten, 78. dakikada Yakal Taylan ve 90. dakikada Muhlis İstemi'den geldi. Bu sonuçla 12 Bingölspor, 5 maç sonunda 12 puana ulaştı ve maç fazlasıyla lider oldu. Kırıkkale FK ise 6 puanda kaldı.

KALEDEN KALEYE MUHTEŞEM GOL

Karşılaşmaya ev sahibi ekip 12 Bingölspor'un 25 yaşındaki kalecisi Muhammet Can Tuncer'in rakip kaleye attığı uzun top sonucunda kaydettiği o müthiş gol damga vurdu. Muhammed Can Tuncer'in attığı gol sahalarda ender görülen gollerden biri olarak tarihe geçti.

İşte o gol;

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
