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Türkiye'de ilk ve tek! Galatasaray sosyal medya rekoru kırdı

Türkiye'de ilk ve tek! Galatasaray sosyal medya rekoru kırdı

Spor Haberleri

Ligin son düzlüğüne girilirken şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen lider Galatasaray, sosyal medyada da ezeli rakipleri geçti. Galatasaray, Twitter'da 13 milyon takipçiye ulaşan ilk ve tek Türk kulübü oldu.

33'üncü haftası tamamlanan Spor Toto Süper Lig'de ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye 5 puan fark atan Galatasaray, sosyal medyada da lider durumda.

Türkiye'de ilk ve tek! Galatasaray sosyal medya rekoru kırdı

İLK VE TEK

Sosyal medyadaki paylaşımları hayli etkileşim alan Galatasaray, Twitter'da bir ilki başardı. 13 milyon takipçiye ulaşan Sarı-Kırmızılılar, bu alanda ilk ve tek Türk kulübü oldu.

Türkiye'de ilk ve tek! Galatasaray sosyal medya rekoru kırdı

EN YAKIN TAKİPÇİ FENERBAHÇE

Twitter'da Fenerbahçe'nin 10.7 milyon, Beşiktaş'ın 5.4 milyon ve Trabzonspo'un 2 milyon takipçisi bulunuyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Twitter Spor Haberler

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