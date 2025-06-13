Türkiye'de İlk Motosurf Dünya Şampiyonası Çeşme'de Yapılacak

Türkiye'de ilk kez yapılacak Motosurf Dünya Şampiyonası, 21-22 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, Çeşme Altınkum plajında başlayacak.

Şampiyonaya 16 ülkeden 7 farklı kategoriden 80 yarışmacı katılacak. Yarışmada 5 Türk sporcu da mücadele edecek.

"Su sporlarında yeni bir açılımı gerçekleştireceğiz"

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de bir otelde yapılan şampiyonun tanıtım toplantısında, sporun birleştiren, iyileştiren çok güçlü bir olgu olduğunu söyledi.

Şampiyonanın Çeşme adına da yeni bir başlangıç olacağını kaydeden Kasapoğlu, "Bu organizasyon Türkiye'de ilk kez düzenleniyor ve bu çerçevede hem motosiklet alanında, motor sporlarında hem de su sporlarında yeni bir açılımı, başlangıcı birlikte gerçekleştireceğiz. İzmir'deki bu çabalarımızı, bu çalışmalarımızı inşallah büyütme adına, iş birliklerine hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa da Türkiye'de ilk kez yapılacak şampiyonayı İzmir'de gerçekleştirmekten mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, şampiyonanın Türkiye'nin spor turizmine değer katacağına inandığını dile getirdi.