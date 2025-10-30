Türkiye'de gol makinesi olan Kabongo Kasongo toprak sahaya kadar düştü

Türkiye kariyerinde Boluspor, Sakaryaspor ve Çorum FK formaları giyen Kabongo Kasongo, 5 sezon boyunca 1. Lig'de attığı gollerle dikkat çekmişti. Kariyerinde Türkiye'de 43 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Kasongo, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle özellikle Sakaryaspor döneminde öne çıkmıştı.

KONGO'DA TOPRAK SAHADA GÖRÜNTÜLENDİ

33 yaşındaki forvetin son olarak ülkesinde amatör bir maçta toprak sahada futbol oynarken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Kasongo'nun mütevazı şartlarda futbola devam etmesini "gerçek futbol sevgisi" olarak yorumladı.

SAKARYASPOR'DA GOL MAKİNESİ GİBİYDİ

Kasongo, Sakaryaspor'daki ilk sezonunda adeta gol makinesi gibi çalıştı. 2022-2023 sezonunda: 27 maçta 19 gol 2023-2024 sezonunda: 30 maçta 8 gol İki sezon toplamında 57 maçta 27 gol ve 3 asist yapan tecrübeli forvet, takımının hücum gücüne büyük katkı sağlamıştı.

KASONGO'NUN KARİYERİ

Afrika kökenli futbolcu, Türkiye dışında Mısır ve Suudi Arabistan liglerinde de forma giydi. Sakaryaspor'daki son sezonunun ardından ülkesine dönen Kasongo, şu anda Demokratik Kongo'da yerel liglerde futbol hayatını sürdürüyor.

SOSYAL MEDYADA NOSTALJİ YARATTI

Kasongo'nun toprak sahada futbol oynadığı videolar, Türk futbolseverler arasında nostaljik bir etki yarattı. Birçok taraftar, paylaşımın altına "Sakaryaspor'un efsanesi unutulmaz" ve "Gerçek profesyonellik parayla değil, tutkuyla olur" yorumları yaptı.