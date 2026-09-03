TDSF'nin seçimli genel kurulu 20 Eylül'de
Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) 3. Olağanüstü Seçimli ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu, 20 Eylül'de toplanacak.
Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) 3. Olağanüstü Seçimli ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu, 20 Eylül'de toplanacak.
TDSF'nin açıklamasına göre olağanüstü genel kurul, 20 Eylül Pazar günü saat 10.00'da, Ankara'daki Crowne Plaza Otel'de gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul, 21 Eylül Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak.
Kaynak: AA