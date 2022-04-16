Türkiye Curling Federasyonunda başkan Kenan Şebin güven tazeledi

Türkiye Curling Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Kenan Şebin, 148 delegeden 108 geçerli oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda federasyonun 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 faaliyet raporu, denetim kurulu raporu görüşülerek ibra edildi.

Kenan Şebin, 2016 yılında bağımsız federasyon olarak kurulduklarını, 6 yılda çok önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Daha çok Erzurum'da çalıştıklarını ancak faaliyetlerini Türkiye geneline yayacaklarını dile getiren Şebin, şunları söyledi:

"Yurt içi faaliyetlerimize 16 ilden 126 faal kulüp katılmıştır. Floor curling alt branş faaliyetleri dahil 24 ilde temsilcimiz var. Okullarda en çok tercih edilen bir spor branşı haline geldi. Lisanslı sporcu sayımız şuanda 1618, faal sporcu sayımız 455. Dünya sıralamasında kadın milli takımımız 65 üye ülke arasında 15. sırada, erkek milli takımımız ise 23. sırada, karışık çiftler milli takımımız 17. sırada. Çok daha iyi sıralar için çalışacağız.

Gençlik kış olimpiyatlarında hep vardık olmaya devam edeceğiz. 6 yıllık bir federasyon olarak 2021'de Norveç'te B grubu Avrupa Curling Şampiyonası'nda 15 ülke arasında birinci olarak, altın madalyayla İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Bizim bütün gençlerimiz çok yetenekli, tesis sayımızı artırdıkça gerçekten herkes görecek çok yakın zamanda biz dünya ile baş edecek ve ilk 4'teki ülkelerden biri olacağız."

Genel kurulda 148 delegenin 119'u oy kullandı, geçerli oyların 108'ini alan Kenan Şebin yeniden başkanlığa seçilirken, 11 oy da geçersiz sayıldı.

Başkan Şebin'in yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Ahmet Çelebi, Murat Akın, Ahmet Buğra Sertbaş, Melike Ertekin, Avşar Arslan, Tuncay Akkoyun, Zafer Aynalı, Osman Sarı, Mehmet Gültekin, Abdulhadi Çintimar, Taner Şancı, Erdal Karahan, Gökhan Bayraktar, Zeyit Palabıyık."