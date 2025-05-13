Türkiye Curling Federasyonu'ndan Önemli Eğitim Programı

Türkiye Curling Federasyonu yine bir ilke imza attı. Eğitmenler, Nefise Bozkurt ve Deniz Çakıl tarafından Erzurum'da milli curlingçilere 'Doğru nefes alma' ve 'Pilates eğitimi' verildi.

Prof. Dr. Kenan Şebin başkanlığındaki Türkiye Curling Federasyonu ilklere imza atmaya devam ediyor. Bir çok başarılı projeye imza atan Türkiye Curling Federasyonu, Erzurum'da sporcular açısından önemli bir farkındalığa daha imza attı. Aralarında A Milli ve Genç Milli sporcuların da bulunduğu curlingçlire 'Doğri nefes alma' ve 'Pilates Eğitimi' verildi.

Eğitmenler Nefise Bozkurt ve Deniz Çakıl tarafından verilen eğitim iki gün sürecek. Bu eğitimler, sporcularımızın performansına önemli katkı sunacak.

Sporcularımızın performansı artacak

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, "Curling sporcularımıza yönelik olarak düzenlenen doğru nefes kullanımı ve pilates eğitimi, eğitmenlerimiz Nefise Bozkurt ve Deniz Çakıl eşliğinde Erzurum'da, konakladıkları otelde başladı. İki gün sürecek olan bu eğitimlerin, sporcularımızın performansına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Eğitime katılan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Eğitmenlerimize de bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM