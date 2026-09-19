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Türkiye Cimnastik Federasyonu mali genel kurulda yönetim ibra edildi, bütçe onaylandı

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Türkiye Cimnastik Federasyonu mali genel kurulda yönetim ibra edildi, bütçe onaylandı
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Türkiye Cimnastik Federasyonu 6. Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde yapıldı. Yönetim ve denetim kurullarının ibra edildiği kurulda 2025-2026 bilanço ile gelir-gider tabloları karara bağlandı, 2027-2028 bütçeleri onaylandı; Başkan Suat Çelen delegelere teşekkür etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu 6. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde yapılan genel kurulda, raporların okunması ve gündem maddelerinin görüşülmesi sonrası yönetim ve denetim kurulları ibra edildi.

Genel kurulda ayrıca 2025-2026 yıllarına ait bilanço ile gelir ve gider tabloları karara bağlandı, 2027-2028 yıllarının bütçeleri de görüşülerek onaylandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, yaptığı konuşmada, genel kurula katılan delegelere teşekkür ederek, "Her geçen gün federasyonumuzu geliştirmek için çalışıyoruz. Sportif başarının yanında kurumsallaşmaya da önem veriyoruz. Projelerimizle hem sportif başarıyı sürdüreceğiz hem de bulunduğumuz günden daha da kurumsal hale geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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