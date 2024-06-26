Türkiye, Çek Cumhuriyeti ile EURO 2024'te karşılaşacak

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki son maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Hamburg'daki Volkspark Stadı’nda oynanacak maç, TSİ 22:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

Türkiye maçı kazanması ya da berabere kalması halinde grup ikincisi olarak son 16 turuna kalacak ve Avusturya'yla eşleşecek. Maçı Çek Cumhuriyeti'nin kazanması halinde ise turnuvada tur atlayacak son takım averajla belli olacak.

EURO 2016'da altı grupta ilk iki sırayı alan takımlarla en iyi dört grup üçüncüsü son 16 turuna kalıyor.

Türkiye gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenmiş, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 yenilmişti.

Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çek Cumhuriyeti ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kalmıştı.

F Grubu’nda ilk 2 maç sonunda 6 puana sahip olan Portekiz, grup lideri olarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Türkiye'nin 3, Çek Cumhuriyeti ve Gürcistan ise 1'er puana sahip.

Grubun diğer maçında yine TSİ 22:00'da Portekiz ile Gürcistan karşı karşıya gelecek.

Arda Güler’in ilk 11’de olması bekleniyor, Abdülkerim Bardakcı sarı kart cezalısı

Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın bu akşamki kadro tercihi merak ediliyor.

Montella özellikle, Gürcistan maçının yıldızı Arda Güler’i sakat ve yorgun olduğu gerekçesiyle ilk 11’de sahaya sürmeyip 70. dakikada oyuna alması nedeniyle eleştirilmişti.

Portekiz maçına yönelik eleştirileri dünkü basın toplantısında yanıtlayan Montella, “Dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Motive olduk. Kendi kaderimiz kendi elimizde" dedi.

Montella, "Başka iki takımın sonucuna bel bağlamış değiliz. Önemli olan sadece bizim maçımız. Sahada cevabımızı vereceğiz. 10 aydır da zaten bunu yapıyoruz. Kırdığımız rekorları bir kez daha hatırlatmak istemiyorum. Şimdi takımı destekleme zamanı” diye konuştu.

Portekiz maçından sonra takımdan ayrı çalışan, son iki gün ise tüm idmanlara katılan Arda Güler’in, bu kez ilk 11’de yer alması bekleniyor.

İlk iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı bu akşam forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren kaleci Mert Günok ve Orkun Kökçü'nün bu akşam oyunamaları zor görünüyor.

Sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci'nin ise takımla çalışmalara başlamasının ardından maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Çek Cumhuriyeti'nde ise Gürcistan maçında sakatlanan golcü Patrik Schick'in Türkiye'ye karşı oynayıp oynamayacağı bilinmiyor.

Almanya şampiyonu Bayer Leverkusen'de forma giyen Schick, Çek Cumhuriyeti'nin çeyrek finale kaldığı EURO 2020'de Cristiano Ronaldo ile birlikte gol kralı olmuştu.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tarihinin en iyi derecesini 2008'de yarı finale kalareak elde etmiş, o turnuvada yine son grup maçında, Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek tur atlamıştı.