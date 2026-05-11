Haberler

Türkiye Buz Pateni Federasyonunda başkanlığa Recep Ali Er seçildi

Türkiye Buz Pateni Federasyonunda başkanlığa Recep Ali Er seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun 6. olağan genel kurulunda Recep Ali Er başkan seçildi. Er, kullanılan 283 oyun 195'ini alarak görevi devraldı ve federasyonun uluslararası başarılara odaklanacağını vurguladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunda başkanlığa Recep Ali Er seçildi.

Federasyonun 6. olağan genel ve 6. mali kurulu, Ankara'daki bir otelde yapıldı. Seçimde, mevcut başkan vekili Recep Ali Er ile eski milli buz patenci Burak Demirboğa yarıştı.

Daha önce adaylığını duyuran Kemalettin Aydın ise genel kurulda Recep Ali Er adına çekildi.

Er, kullanılan 283 oyun 195'ini alarak Türkiye Buz Pateni Federasyonunun yeni başkanı oldu. Demirboğa, 85 delegenin oyunu alırken 3 oy geçersiz sayıldı.

Recep Ali Er başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Kemalettin Aydın, mevcut başkan Burhan Kurtuluş, Engin Ahmet Saygı, Orhan Şahin, Engin Yaşar, Hayrettin Kadıoğlu, Ahmet Hamdi Işık, Furkan Ulu, Berk Akalın, Dilan Baytan yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Recep Ali Er, konuşmasında, faaliyetleri şeffaf şekilde yürüteceklerini vurgulayarak "Türkiye buz pateninde sadece yarışan değil, madalya hedefleyen, organizasyon yapan ve uluslararası arenada söz sahibi olan bir ülkedir. Şimdi hedefimiz bu başarıları kalıcı hale getirmek ve Türkiye'yi buz sporlarında Avrupa'nın ve dünyanın öncü ülkeleri arasına taşımaktır. Bu vizyon doğrultusunda atılacak her adım yalnızca sporcularımızın değil, Türkiye'nin uluslararası prestijinin de yükselişi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaşlı futbolcu Uduokhai ülkesine döndü! Ligin son maçında yok

Beşiktaşlı futbolcu ülkesine döndü! Belki de son kez forma giydi

Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatan taraftarın cezası belli oldu

Bu saldırının cezası ağır oldu
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
Beşiktaşlı futbolcu Uduokhai ülkesine döndü! Ligin son maçında yok

Beşiktaşlı futbolcu ülkesine döndü! Belki de son kez forma giydi

'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde

O artık tanınmaz halde
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son: Güle güle