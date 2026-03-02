Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman
Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Yeni Zelanda'yı 10-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Milli Takım, ikinci maçında yarın İsrail ile karşılaşacak.
Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ilk maçında Yeni Zelanda'yı 10-2 yendi.
Milli Takım, Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'ndeki organizasyonda Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 10-2 kazanmayı başaran ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ikinci maçını yarın İsrail ile yapacak.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel