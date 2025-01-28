Türkiye, Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Tayvan'a Yenildi
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki ikinci maçında Tayvan'a 8-2 mağlup oldu. Mill takımın golleri Osman Meydancı ve Kaan Bahadır'dan geldi.
Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki ikinci maçında Tayvan'a 8-2 mağlup oldu.
20 Yaş Altı Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'ndaki ikinci müsabakasında Tayvan ile karşılaştı.
Rakibine 8-2 yenilen ay-yıldızlı ekibin golleri, Osman Meydancı ve Kaan Bahadır'dan geldi.
Gruptaki ilk karşılaşmasında Bosna Hersek'i 9-1 yenen milli takım, üçüncü maçında 30 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.