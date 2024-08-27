Türkiye Büyükler Tenis Şampiyonası Tanıtıldı

26-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 104 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Türkiye Büyükler Tenis Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleşti. TED Spor Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile milli sporculardan Yankı Erel ve Melis Sezer katıldı.

Sporcular, aileler ve kulüpler için bu turnuvanın gelenekselleştiğini ifade eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Sporcularımız bu şampiyonanın ne anlama geldiğini anlattılar. Bizler de Türkiye Tenis Federasyonu olarak eş zamanlı olarak 12, 14 ve 16 yaşta Antalya, Muğla ve İstanbul'da Türkiye Şampiyonalarımızı düzenlemeye devam ediyoruz. Sporcular, aileler ve kulüpler için gelenekselleşmiş bu turnuva Türkiye'nin en iyisi olabilmek için yarışan sporcularımızın hayali. Burada en iyi olmak, en iyilerle yarışabilmek için bekledikleri büyük heyecanın haftası bu hafta aslında" diye konuştu.

'TENİS BİR YAŞAM BİÇİMİ, BİR KÜLTÜR'

Altyapının önemine vurgu yapan Cengiz Durmuş, "Altyapılardan yetişen sporcuların bu büyük turnuvalarda profesyonel turda oynayan abileriyle, ablalarıyla aynı kortta olmaları önemli. Burada 14 Yaşta Avrupa ikincisi olan sporcumuz profesyonel turda turnuva oynayan sporcumuzla maça çıkabiliyor. Tenis, sadece bir kupadan ibaret değil bunu her fırsatta söylüyoruz. Tenis bir yaşam biçimi, bir kültür. İnsanların hayatını pozitif yönde düzenleyen bir alan. Bu turnuvaları Türkiye'nin en köklü kulüplerinde Anadolu'nun her köşesinden gelen sporcularımızla yapabiliyoruz. Burada bir sonraki haftada Türkiye'nin en köklü uluslararası tenis turnuvası İstanbul Challenger TED Open düzenlenecek. İstanbul'da 15 günlük bir tenis şölenin en üst düzey oyuncularla devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu ülkemizin tenise olan yaklaşımını, Türkiye'nin dünyada bilinir bir tenis ülkesi olduğunu gösteriyor. Burada toptan bir emek var. Birlikte çalışmanın ürünü var. Bu turnuvalardan şehirlerden gelen çocuklarımız, bugün en üst düzey sporcularımızla şampiyona oynama şansı elde ettiklerinde sadece korttaki öğretileri değil, kortun dışındaki yaşam biçimine kadar onlardan örnekler edinerek aslında geleceğe hazırlık yapıyorlar" dedi.

'ŞAMPİYONANIN ÇOK DAHA İYİ SEVİYELERE GELEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Tenise verilen desteğin çok önemli olduğunu dile getiren Durmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu anlamda biz Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonalarının çok daha iyi seviyelere gelebilmesi için çalışıyoruz. Ligimiz çok değerli hale gelmeye başladı. Hepinizin tenise olan desteği çok önemli. Tenisin, yaşama dokunduğu pozitif yönüyle sporcu ve ailelerin büyük çabalarıyla buraya geldiğini söylemeliyim. Bu şampiyona için bizlere ev sahipliği yapan TED Spor Kulübü'ne ve yönetimine de teşekkür ediyorum."

YANKI EREL: EN İYİ TÜRK TENİSÇİLERİNİN BİR ARAYA GELİP MÜCADELE ETMESİ BİZİ GELİŞTİRİYOR

Geçtiğimiz şampiyonanın Türkiye şampiyonu Yankı Erel ise bu yıl sakatlığı sebebiyle çekilmek zorunda olduğunu söyledi. Erel, "Geçen sene burada TED'de şampiyon olmuştum. Bu sene sakatlığım dolayısıyla çekilmek zorunda kaldım. En iyi Türk tenisçilerinin bir araya gelip mücadele etmesi bizi geliştiriyor. Bir araya geldiğimizde seviyemizi daha iyi görüyoruz. Bu bizi hem bir araya getiriyor hem de tekrardan takım yapıyor. Bu sene oynayamıyorum ama mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" yorumlarında bulundu.

MELİS SEZER: TURNUVAYA GÖSTERİLEN İLGİ BİZİ MOTİVE EDİYOR

Çiftlerde Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan tenisçisi Melis Sezer ise şu yorumlarda bulundu:

"Buradaki ilgiyi görünce çok mutlu oldum, iyi ki varsınız. Büyükler Türkiye Şampiyonası Türkiye'de düzenlenen en önemli ulusal turnuva. Turnuvaya gösterilen ilgi bizi motive ediyor. Yalnız hissetmiyoruz. Güzel bir hazırlık sezonu geçirdim, bu turnuvaya iyi hazırlandım. İyi bir hedefim var tutturursam çok mutlu olacağım. Geçen yılki hedefim hem teklerde hem çiftlerde şampiyonluktu ama teklerde yarı finalde kaybetmiştim. Çiftler benim için her zaman daha keyifli oldu. Bu sene inşallah tekler şampiyonluğunu da elde edeceğim."

Şampiyonanın tek kadınlar finali 30 Ağustos Cuma 11.30'da, tek erkekler finali ise 31 Ağustos Cumartesi 13.00'de gerçekleşecek.