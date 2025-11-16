Haberler

Türkiye Bulgaristan'ı 2-0 ile Geçti, Grubu İkinci Tamamladı

Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 5'inci maçında Türkiye, Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 5'inci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekip günü izinli olarak geçirecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

- Erkekler Süper Lig

13.00 Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji

15.30 Trabzonspor - Beşiktaş GAİN

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediye - Tofaş

20.30 Esenler Erokspor - Fenerbahçe Beko

VOLEYBOL

- Sultanlar Ligi

15.00 Aydın BBSK - VakıfBank

17.00 Beşiktaş - Nilüfer Belediyespor

17.00 Galatasaray Daikin - Bahçelievler Belediyesi

17.00 Zeren Spor - Aras Spor

19.00 Göztepe - THY

19.30 Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Medicana

- Efeler Ligi

13.30 Cizre Belediyesi - Fenerbahçe Medicana

13.30 Galatasaray HDI Sigorta - Gaziantep Gençlik

14.00 Alanya Belediyespor - İBB Spor

14.00 İstanbul Gençlik - Akkuş Belediyespor

14.00 Spor Toto - Gebze Belediyespor

15.00 Altekma - Halkbank

16.00 Bursa BBSK - Ziraat Bankkart

2025 İŞİTME ENGELLİLER YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI

- Hentbol

04: 00 Japonya - Türkiye

- Futbol

06: 00 Türkiye - Büyük Britanya

- Basketbol

12: 00 Türkiye - ABD

- Voleybol

06: 30 Türkiye-Ukrayna (Erkekler)

06: 45 Türkiye- Kanada (Kadınlar)

- Badminton

03: 30 - 12: 10 (Erkekler)

04: 10 - 12: 50 (Kadınlar)

- Judo

03: 30 - 48/52/57kg (Kadınlar)

03: 30 - 60/66/73kg (Erkekler)

- Oryantiring

02: 00 Sprint Bayrak Yarışı

- Atıcılık

04: 00 - 10m Air Rifle

- Tenis

04: 00 Single

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
