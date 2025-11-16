Türkiye Bulgaristan'ı 2-0 ile Geçti, Grubu İkinci Tamamladı
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 5'inci maçında Türkiye, Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekip günü izinli olarak geçirecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
- Erkekler Süper Lig
13.00 Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji
15.30 Trabzonspor - Beşiktaş GAİN
18.00 Yukatel Merkezefendi Belediye - Tofaş
20.30 Esenler Erokspor - Fenerbahçe Beko
VOLEYBOL
- Sultanlar Ligi
15.00 Aydın BBSK - VakıfBank
17.00 Beşiktaş - Nilüfer Belediyespor
17.00 Galatasaray Daikin - Bahçelievler Belediyesi
17.00 Zeren Spor - Aras Spor
19.00 Göztepe - THY
19.30 Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Medicana
- Efeler Ligi
13.30 Cizre Belediyesi - Fenerbahçe Medicana
13.30 Galatasaray HDI Sigorta - Gaziantep Gençlik
14.00 Alanya Belediyespor - İBB Spor
14.00 İstanbul Gençlik - Akkuş Belediyespor
14.00 Spor Toto - Gebze Belediyespor
15.00 Altekma - Halkbank
16.00 Bursa BBSK - Ziraat Bankkart
2025 İŞİTME ENGELLİLER YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI
- Hentbol
04: 00 Japonya - Türkiye
- Futbol
06: 00 Türkiye - Büyük Britanya
- Basketbol
12: 00 Türkiye - ABD
- Voleybol
06: 30 Türkiye-Ukrayna (Erkekler)
06: 45 Türkiye- Kanada (Kadınlar)
- Badminton
03: 30 - 12: 10 (Erkekler)
04: 10 - 12: 50 (Kadınlar)
- Judo
03: 30 - 48/52/57kg (Kadınlar)
03: 30 - 60/66/73kg (Erkekler)
- Oryantiring
02: 00 Sprint Bayrak Yarışı
- Atıcılık
04: 00 - 10m Air Rifle
- Tenis
04: 00 Single