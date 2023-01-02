Türkiye bu olayla çalkalanmıştı! İzmir derbisindeki ambulans şirketi için karar verildi

1. Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe-Altay derbisine çıkan olaylar damga vurmuştu. Her iki takımın da hükmen mağlubiyet ve seyircisiz oynama cezaları aldığı maçta stada yanıcı ve patlayıcı madde sokulmasında kullanılan ambulansın bağlı bulunduğu firma için karar verildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şirketin süresiz kapatıldığını duyurdu.

Spor Toto 1'inci Lig'de 15'inci haftada çıkan olaylar nedeniyle oynanamayan ve her iki takımın hükmen mağlubiyet ile seyircisiz oynama cezaları aldığı Göztepe- Altay derbisinde, stada yanıcı ve patlayıcı maddelerin ambulansla sokulduğu tespit edilmişti. Ambulansın bağlı bulunduğu firmaya dair karar çıktı.

AMBULANS ŞİRKETİ KAPATILDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olaylı Göztepe- Altay maçında Gürsel Aksel stadyumuna yanıcı-parlayıcı malzemeleri taşıyan "Alo Ses Ambulans Servisi" Valiliğimizce süresiz kapatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verdi.

BİR TARAFTAR YARALANMIŞTI

27 Kasım'da oynanan mücadelenin 20. dakikasında, Altay taraftarlarının olduğu kısımdan Göztepe taraftarlarının olduğu bölüme yanıcı madde fırlatılmış ve bir taraftar yaralanmıştı. Daha sonra yapılan soruşturmada, yanıcı ve patlayıcı maddelerin stada 2 ambulans görevlisi tarafından sokulduğu tespit edilmişti.