Üye Girişi
Haberler

Türkiye Briç Federasyonu'nun Yeni Başkanı Esat Murat Molva Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esat Murat Molva, Türkiye Briç Federasyonu'nun yeni başkanı seçildi. Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olarak yarışan Molva, 65 oyun 62'sini alarak federasyon başkanlığı görevine başladı ve briç branşını olimpik spor olarak görerek federasyonun daha görünür olması için çalışacaklarını açıkladı.

Türkiye Briç Federasyonunun yeni başkanı Esat Murat Molva oldu.

Federasyonun olağan seçimli genel kurulu, Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Yasemin Merçil'in aday olmadığı genel kurulda, divan başkanlığını Esadullah Turhan Aküzüm yaptı.

Seçime tek aday olarak giren Esat Murat Molva, kullanılan 65 oyun 62'sini alarak federasyon başkanlığına seçildi.

Genel kurul toplantısında faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Esat Murat Molva, yaptığı konuşmada, camianın içinden biri olduğuna işaret ederek, federasyonda görev yapan tüm başkanlarla çalıştığını söyledi.

Briç branşını olimpik spor olarak gördüklerini belirten Molva, federasyonun daha görünür olması için çalışacaklarını dile getirdi.

Aşamalı bir şekilde elektronik briçe ve anlaşmazlıkların giderilmesi için kameralı sisteme geçmeyi düşündüklerini ifade eden Molva, "Federasyon olarak kulüplerin önlerini açmak istiyoruz. Pandemiden, depremden sonra sıkıntı çektiler. Briç için güzel şeyler gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Arkadaşlarla bunu yapmak için samimi çaba içinde olacağız." diye konuştu.

Esat Murat Molva başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Aykut Aksu, Samet Karagöz, Can Berktaş, Sevinç Atay, Kaan Aydın, Burhan Poshoroğlu, Uğur Öncel, Hacı Ali Çelik, Talip Çankırı ve Tuncer Şengöz yer aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Briç Federasyonu ankara Yaşam Spor

Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

Toplumun kanayan yarası için gereken adım atılıyor
8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzine zam var mı? 9 Ekim güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? Nazillispor-Somaspor maçı izle! NAZİLLİSPOR- SOMASPOR maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ZTK MAÇI CANLI İZLE ALTAY- KARAMAN MAÇI İZLE | Altay- Karaman FK maçı ne zaman? Altay Karaman FK maçı şifresiz mi? ZTK MAÇI CANLI İZLE CANLI DÖVİZ KURU 9 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Discord'a neden erişim engeli geldi? Discord kapandı mı, ne zaman açılacak? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Köfteci Yusuf sahibi kim? Yusuf Akkaş kimdir? Mehmed: Fetihler Sultanı, "Komutan Giovanni Giustiniani" kim? Nurten Yontar kimdir? CHP Milletvekili Nurten Yontar kaç yaşında, nereli? Türkiye-Karadağ maçı nerede oynanacak? UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.