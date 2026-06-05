Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası Brezilya'da yapılacak

Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası, 8-13 Haziran tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) açıklamasına göre, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından başkent Brezilya'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye adına muaythai, karate ve güreş branşlarında üniversiteli milli sporcular mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi muaythaide 8, karatede 9 ve güreşte 18 sporcu olmak üzere toplam 35 milli sporcu temsil edecek.