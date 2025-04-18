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Türkiye Boks Şampiyonası Samsun'da Devam Ediyor

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Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Boks Şampiyonası, Samsun'da 58 ilden 738 sporcunun katılımıyla sürüyor. Eleme müsabakaları devam ederken, çeyrek final 20 Nisan'da yapılacak.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 58 ilden 738 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın üçüncü gününde sporcular, eleme müsabakalarında karşı karşıyla geldi.

Turnuvada 20 Nisan'da çeyrek final, 21 Nisan'da yarı final ve 22 Nisan'da final müsabakaları yapılacak.

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Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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