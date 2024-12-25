Türkiye Boks Federasyonu'nda Yeni Başkan Suat Hekimoğlu Oldu

Türkiye Boks Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulunda başkanlığa Suat Hekimoğlu seçildi.

JW Marriott Ankara Hotel'de yapılan genel kurulda başkan adayları Eyüp Gözgeç, Suat Hekimoğlu, Selçuk Aydın, Hasan Kartal hazır bulundu.

Başkan adaylarından Hasan Kartal yaptığı konuşmada, adaylıktan Eyüp Gözgeç'i desteklemek için çekildiğini duyurarak, "Bazı entrikalar dönmesi sebebiyle aday oldum. Sayın Gözgeç'e ceza verilecek endişesiyle aday oldum. Bu adaylığı devam ettirmiyorum. Bu işi en iyi Eyüp Gözgeç yapar. Adaylıktan çekiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Kartal, seçimde Eyüp Gözgeç'in yönetim kurulu aday listesinde yer aldı.

Yönetim kurulu faaliyet ve denetim açısından ibra edildi.

Seçime 298 delegeden 294'ü katıldı. Seçimde 7 oy geçersiz sayıldı.

Yapılan oylama sonucunda Suat Hekimoğlu 119 oy alarak federasyonun yeni başkanı seçildi. 2011 yılından bu yana görevde olan Eyüp Gözgeç 92 oy aldı ve 13 yıllık başkanlık dönemi sona erdi. Diğer aday Selçuk Aydın ise 76 oy aldı.

Teşekkür konuşması yapan Hekimoğlu, zor bir seçim kazandıklarını ve Türk boksu için kimseye kin duymadan birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

Türkiye Boks Federasyonun yeni yönetiminde şu asil üyeler yer aldı:

Suat Hekimoğlu (Başkan), Talat Mehmet Tanfer, Özgür Güzey, Mehmet Turhal, Yiğit Göğüş, Abdulvahap Aslan Küçükemre, Muharrem Lazoğlu, Mert Yiğit, İbrahim Anlı, Ercüment Arslan, Gökhan Kazaz

Sık sık tartışma yaşandı

Genel kurul oldukça gergin geçti.

Olimpiyat ikincisi eski milli boksör Atagün Yalçınkaya da bir konuşma yaparak, mevcut başkan Eyüp Gözgeç'i, "Hakkım olduğu halde beni daha önceki seçimlerde delege yazmayan Eyüp Bey'i kınıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı buna 'dur' dedi ve şu an delege olarak karşınızdayım. Uzun yıllardır Eyüp Bey'in boksa zararı oluyor." diye konuştu.

Bu eleştiriler üzerine söz alan Eyüp Gözgeç, genel kurulu sakinliğe davet ederek, "Burada herkes dost. Bir seçim olacak. Lütfen saygılı olalım. Konuşmalarda suçlamalar yapmayalım." dedi.

Seçimde özellikle başkan adaylarının konuşmaları, genel kurul üyeleri tarafından sık sık kesildi.