Türkiye Boks Federasyonu, Milli Sporcuları Kendi İmkânlarıyla Avrupa Şampiyonasına Gönderdi

Milli boksçuları Romanya'daki Avrupa şampiyonasına kendi imkanları gönderen federasyon tepkileri üzerine çekti.

Yıldız Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, 21-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Romanya'nın Ploieşti şehrinde düzenlendi. Türkiye, 8 madalya kazandığı şampiyonaya toplamda 26 sporcu ile gitmesi gerekirken Türkiye Boks Federasyonu kafileye 5'i kadın, 5'i erkek olmak üzere 10 sporcu dahil etti.

Avrupa şampiyonasına kendi imkanlarıyla giden 15 sporcudan Havvanur Kethüda ve Toprak Salman Altın, Sedef Nergis Gümüş, Elvan Sözkesen bronz madalya elde ederken 1 sporcu maddi imkansızlıklar sebebiyle organizasyona katılamadı.

Avrupa şampiyonasında takım halinde ikinci olan Kadın Milli Takımında 70 Kg'da Yonca Gül Yılmaz ve +80 Kg'da Havvanur Kethüda altın madalya, 75 Kg'da Sedef Nergis ve 80 Kg'da Melisa Eroğlu gümüş madalya, 50 Kg'da Emel Okay, 60 Kg'da Busenur Yazan, 66 Kg'da Elvan Sözkesen bronz madalyanın sahibi oldu. Avrupa'da takım halinde beşinci olan Erkek Milli Takımında ise 75 Kg'da Toprak Salman altın madalya kazandı.

Yaşanan bu durum üzerine tepkilerin odağında yer alan Türkiye Boks Federasyonu, şampiyonaya kendi imkanları ile giden ve madalya kazanan sporcuların parasını iade etmek yerine farklı bir yol izledi. Federasyondan yapılan açıklamada, "21-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na kendi imkanları ile katılan ve dereceye giren sporcularımıza Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL ve üçüncüye ise 5 bin TL gıda ve malzeme yardımı verilmesi kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

"BOK FEDERASYONU SPORCULARA ZULÜM ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Bu süreçte adının açıklanmasını istemeyen Türkiye Boks Federasyonu eski yöneticilerinden A.İ, konu ile ilgili bütün belgelerin mevcut olduğunu ve gerekli şikayetlerin yapılacağını ifade etti. Türkiye Boks Federasyonu'nun milli formayı giyen sporcuların hayalleriyle oynadığını belirten eski yönetici, "Yıllarca çalışarak şampiyonalara hazırlanan sporcular emeklerinin karşılığında Türkiye şampiyonu olmalarına rağmen milli takıma çağırmayarak anayasal hakkı olan ülkesini temsil etme imkanı ellerinden alınıyor. Hatta bunun üzerine milli formayı giyebilmek için kendilerinden para talep ederek zulüm etmeye devam ediyor. Federasyon 'kendi imkanları' adı altında Avrupa ve dünyada ülkesini temsil etmek isteyen sporculardan yüklü miktarda para talep ediyor. Bu süreç Türk boksunu derinden yaralayıp, boks sporuna başlayan ve hayaller kuran çocukların heveslerini kırıyor. Son şampiyonaya kendi imkanlarıyla giden 15 sporcudan 4 tanesi madalya kazandı. Birçoğunun ailesi borç paralar alarak sporcuları şampiyonaya gönderdi. Türkiye Boks Federasyonu'nun yıllık faaliyet programına göre Spor Bakanlığımız 40 milyon TL para aktardı. Federasyonun kasasında 20-25 milyon para olmasına rağmen, kendisine yakın olan kulüplerin sporcularını şampiyonalara götürüyor. Geri kalanların ailelerinden para isteniyor ve kendi imkanları ile gidebiliyorlar. Boks Federasyonu Başkanı tasarruf tedbirlerinden bahsediyor ama yaptıkları ile çelişiyor. Buradan sporun büyüklerine sesleniyorum, federasyonun çocuklarımıza ve ailelerine yaptığı bu işkence dursun. Devletim federasyon bütçesine verdiği yıllık para 40 milyon TL. 20-25 milyon kasanızda para var. Devletim size bu parayı bu vatanın evlatlarına harcayın diye veriyor. Siz organizasyonlar için ailelerden binlerce lira para alıyorsunuz" diye konuştu.

Türkiye Boks Federasyonu eski yöneticisinin Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu'na vereceği dilekçede şu sorular yer alıyor:

-Erzurum'da yapılan organizasyonda katılım bedellerini elden mutemetlere ödeyen ülkelerin parası neden resmi hesaba 1 yıl sonra yatırıldı?

-Kendi paraları ile giden çocuklar, neden federasyonun hesabına değil de bir antrenörün hesabına para yatırdılar?

-Önümüzde Slovenya'da yapılacak şampiyonaya gidecek sporcuların dışında, 6 aile yine para yatırarak mı çocuklarını götürecek?

-İstanbul'da yapılan organizasyonda otele yatırılan teminatın kaç lirasını geri alabildiniz?

-Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden maaş alan kadrolu işçi, neden federasyonumuzda sizin şoförlüğünüzü yapıyor?

-Tasarruf ediyoruz diyen federasyon başkanı neden seyahatlere Business Class'ta gidiyor?

-Bursa'da yaptırdığınız çakma ayakkabıları neden sporculara giydiriyorsunuz?