Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu: 'Hedefimiz erkeklerde de zirve'

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, kadın boksunda dünyanın en iyi sporcularına sahip olduklarını ve aynı başarıyı erkeklerde de yakalayacaklarını söyledi.

Görev süresinde yaklaşık 7 ayı dolduran Hekimoğlu, AA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Özellikle göreve gelir gelmez alt yaş kategorilerindeki Türkiye şampiyonalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Hekimoğlu, "Eskişehir'de düzenleyeceğimiz 22 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'yla birlikte 10 adet ulusal büyük organizasyon gerçekleştirmiş olacağız. Hem erkeklerde hem de kadınlarda birçok uluslararası turnuvaya katıldık. Erkeklerde 2008'den beri olimpiyat madalyamız yok. En son Yakup Kılıç 2008'de almıştı. Bu benim çok zoruma gidiyor. Kadınlarda yakaladığımız başarıyı erkeklerde nasıl yakalarız, bunu göreve gelir gelmez düşünmeye başladık. Buna yönelik çalışıyoruz. Kadın sporcularımız dünyanın en iyi 2 takımından birisi. Onların başarısını da asla unutamayız." ifadelerini kullandı.

Hedef zirve

Hekimoğlu, İngiltere'nin Liverpool şehrinde eylül ayında gerçekleştirilecek Dünya Boks Şampiyonası'nda çok umutlu olduklarını aktardı.

Hekimoğlu, milli sporcuların dünyanın en iyi boksörleriyle ikili kamplar gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Dünya Şampiyonası'na 2 aydan az bir zaman kaldı. World Boxing'in yapacağı ilk Dünya Şampiyonası olacak ve artık gerçek dünya şampiyonası bu diyebiliriz. Dünyada hem kadınlarda hem de erkeklerde hedefimizin zirvedir. Dediğim gibi dünyada kadınlarda en iyi ülkelerden biriyiz, belki de birinciyiz. Şimdi de erkeklerde çok çalışarak bu seviyeyi yakalayacağız." diye konuştu.

Genç sporcuların gelişime ihtiyacı olduğunu, bunu da çok fazla turnuvaya ve kampa katılarak gerçekleştirebileceklerinin altını çizen Hekimoğlu, "Erkeklerde dünya şampiyonasından da umudum var aslında. Özellikle 3-4 sporcuyla madalya alacağımızı düşünüyorum. Ülkemizi sevindireceğimizi düşünüyorum. Çünkü yıllardır burada madalya gelmiyor. Yeni yapılanmada kilolar da değişti. Buna yönelik de çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

World Boxing, Türkiye'de turnuva düzenlemek istiyor

Suat Hekimoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) kabul ettiği World Boxing'in Türkiye'de büyük bir turnuva düzenlemek istediğini söyledi.

World Boxing'in başkanı Boris van der Vorst ile çok iyi bir dostluğunun olduğunu vurgulayan Hekimoğlu, "Vorst'a 'Sayın Başkanım biz 2026 yılında bir tane uluslararası turnuvayı buraya almak istiyoruz. Olimpiyat puanlı bir turnuva istiyorum' dedim. O da 'Tabii ki' cevabını verdi.' Büyük bir organizasyonu 2026 yılında alacağız. Bakanlığımız da her zaman olduğu gibi bize destek verecektir. Belki ben ömrüm boyunca çıkıp ringlerde dövüşmedim ama boksu iyi bilirim. Boksta sporcunun diri olması gerekiyor. Daha doğrusu sporda diri olması gerekiyor. Bizim gençlerimiz dünyanın en yetenekli gençleri ama iyi çalışmaları şartıyla. Biz de onların iyi çalışması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye boksunda yapılmayanı yaptık"

Başarının anahtarının altyapı olduğunu çok iyi bildiğini anlatan Hekimoğlu, kızlarda 10 yaşa kadar indiklerini ve bunun Türk boksunda ilk olduğunu vurguladı.

Tokat'ta alt minik kızlarda Türkiye Şampiyonası yaptıklarını aktaran Hekimoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk boksunda bir ilki gerçekleştirdik ve alt miniklerde, kadın boksunu da aktif ettik. 10, 11, 12 yaş grubundaki sporcularımızı şampiyonaya aldık. Hem kendileri geldi hem de aileleri geldi. Tribünde 500 aile bireyi vardı. Bu beni çok memnun etti. 500 sporcu geldi. Bu şampiyonada gelecekte belki de dünyada, Avrupa'da, olimpiyatta madalya alabilecek olan minik kızlarımızı izledik. Pandemi sürecinde 2020'den beri erkeklerde de alt miniklerde şampiyona yapılmıyordu. Biz bu hasreti de bitirdik. Biz bu yıl alt miniklere başladık ve çocuklarımıza kamp da yaptıracağız. Gerekirse ailelerinin de orada olmalarını sağlayacağız. Yaş grupları ufak olduğu için çocuklarımız annesiyle babasıyla orada kalmak isteyecektir. En az bir-iki gün zaman geçirmek isteyecekler. Bu imkanı da onlara vermek istiyoruz."