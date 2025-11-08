Haberler

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve yönetimi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Türk sporunun gelişimi ve bisiklet sporunun yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, Bahçeli'ye Şampiyonluk Kupası takdim edildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu başkanlığındaki heyet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Federasyon Başkan Vekili Fikret Hayali ile asbaşkanlar Metin Cengiz ve Yusuf Alperen Ayar da yer aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede, Türk sporunun gelişimi ve bisiklet sporunun ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Federasyon heyeti, Devlet Bahçeli'ye 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu anısına Şampiyonluk Kupası'nı takdim etti.

Bahçeli de Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiğini belirterek bisiklet sporuna her zaman destek verdiklerini ve bu alandaki başarıların gurur verici olduğunu ifade etti.

Başkanı Emin Müftüoğlu ise kupa takdimi sırasında, bisiklet sporuna verdikleri sürekli destek ve katkılardan dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti. Müftüoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli'nin Türk sporuna olan ilgisi ve desteği, bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye kabullerinden ve Türk bisikletinin gelişimine sundukları değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, saygı ve şükranlarımızı sunarız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu

"Bakü'de çay içeceklerini söylediler, hayalleri gerçek oldu"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.