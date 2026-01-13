Haberler

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Emin Müftüoğlu, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğrafları inceledi ve seçimler yaptı. Oylama, 31 Ocak'a kadar sürecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Müftüoğlu, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Emin Müftüoğlu, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli karesine oyunu verirken, "Portre" özel kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" adlı fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde, Harun Özalp'ın "Sıralama" fotoğrafını oylayan Müftüoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Hareket zamanı" adlı fotoğrafını tercih etti.

Müftüoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı fotoğrafı seçerken, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" isimli karesine oy verdi.

Fotoğrafa sevgisi olduğunu belirten Müftüoğlu, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Gerçekten harika fotoğraflar çekmişler. Yani bir fotoğraf sanatçısı gibi hepsi birbirinden değerli. Hepsini seçmek isterdik ama hepsinden birer tane seçtik. Spor da çok güzel, branşımızdan bir kare var. Gazze'de çok enteresan resimler var. Doğayla ilgili çok güzel resimler var. Ayırt etmek çok güç." değerlendirmesinde bulundu.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelindeki oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
