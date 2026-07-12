Ramazan Yılmaz'dan Tarihi Madalya

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye'nin Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonaları tarihinde 23 yaş altı kategorisindeki ilk madalyasını Ramazan Yılmaz ile kazandığını belirterek, sporcuyu ve teknik ekibini tebrik etti.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Müftüoğlu, Ramazan Yılmaz'ın 23 yaş altı erkekler omnium yarışında elde ettiği Avrupa üçüncülüğünün Türk pist bisikleti adına tarihi bir başarı olduğunu belirtti.

Bu sonucun, Türkiye'nin Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonaları tarihinde 23 yaş altı kategorisindeki ilk madalyası olduğuna dikkati çeken Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan Yılmaz'ın Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalya hepimizi büyük bir gurura taşıdı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonaları tarihinde 23 yaş altı kategorisinde elde ettiği ilk madalya olması, bu başarıyı daha da anlamlı kılıyor. Ramazan Yılmaz'ı, teknik ekibimizi ve bu başarıda emeği bulunan herkesi yürekten kutluyorum."

Bu başarının uzun yıllardır sürdürülen altyapı yatırımları ve planlı çalışmaların bir ürünü olduğunu aktaran Müftüoğlu, Konya Olimpik Velodromu'nun Türk bisikletine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Konya Olimpik Velodromu'nun hizmete girmesiyle sporcuların dünya standartlarında tesislerde çalışma imkanı bulduğunu kaydeden Müftüoğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere Türk sporuna ve bisiklete verdikleri destek dolayısıyla emeği geçen antrenörlere, kurumlara ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Müftüoğlu, "Bu tarihi madalyanın genç sporcularımıza ilham vereceğine ve önümüzdeki yıllarda Avrupa, dünya ve olimpiyat düzeyinde kazanacağımız yeni başarıların habercisi olacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.