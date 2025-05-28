Türkiye Bisiklet Federasyonu 2025 Haziran Takvimini Açıkladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2025 Haziran Takvimini Açıkladı
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Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2025 yılı haziran ayında elit ve amatör sporcular için dolu bir yarış ve kamp takvimi hazırladı. Haziran ayında gerçekleştirilecek etkinlikler arasında 12. Yeşilay Geleneksel Bisiklet Turu ve Dünya Bisiklet Günü kutlamaları yer alacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2025 yılı haziran ayı takvimi, elit ve amatör düzeyde mücadele edecek sporcular için dolu yarış ve kamp dönemi olacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2025 yılı haziran ayı takvimi, elit ve amatör düzeyde mücadele edecek sporcular için dolu yarış ve kamp dönemi olacak. Ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilecek organizasyonlar, farklı disiplinlerde sporcuları bir araya getirirken, ulusal ve uluslararası başarılar için kritik hazırlık süreçlerini de kapsıyor.

Haziran ayının ilk günlerinde 12. Yeşilay Geleneksel Bisiklet Turu ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri ile bisikletin bir yaşam tarzı olduğuna dikkat çekilecek. Ay boyunca pist, MTB, yol ve Gran Fondo disiplinlerinde 15'in üzerinde etkinlik, sporseverlerle buluşacak.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü, Türkiye Bisiklet Federasyonu da bu günü, 'Daha Sağlıklı Bir Gelecek İçin Pedal Çeviriyoruz' mottosu ile Yeşilay Bisiklet Turu ve çeşitli şehirlerde düzenlenecek toplu sürüşlerle kutlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, haziran faaliyet takvimi için, "Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak hem elit düzeyde uluslararası başarılar hedefliyor hem de toplumun her kesimini bisikletin birleştirici ruhuyla buluşturmak istiyoruz. Federasyonumuzun haziran ayı faaliyet takviminde yer alan yarışlarımız ve kamplarımız bu vizyonun en yoğun yansıması olacak. Tüm sporseverleri yarış alanlarına, tüm halkımızı ise bisikletin sağlıklı dünyasına davet ediyoruz" dedi.

Haziran ayı faaliyet takvimi şöyle:

31 Mayıs-1 Haziran (Trophee Centre Morbihan) Morbihan/Fransa - Yol

1 Haziran (UCI Eliminatör Dünya Kupası) Belçika - MTB

1 Haziran (Yeşilay Bisiklet Turu) Türkiye

3 Haziran (Dünya Bisiklet Günü Türkiye

Haziran (Yusuf Ecevit Bölgesel Yarış 3. Bölge) Siirt - MTB

14-15 Haziran (Kapadokya Gran Fondo) Kapadokya - Gran Fondo

11-21 Haziran (Milli Takım Hazırlık Kampı - Avrupa Şamp.) Sakarya - MTB

19-22 Haziran (Lvm Saarland Trofeo) Almanya - Yol

21 Haziran-20 Temmuz (Yol Bisikleti Milli Takım Hazırlık Kampı) Karaman - Yol

21-22 Haziran (Fehmi Kürkçü Bölgesel Yarış 1. Bölge) Bursa - MTB

21-22 Haziran (UCI Eliminatör Dünya Şampiyonası) Sakarya - MTB

26-29 Haziran (Türkiye Yol Şampiyonası) Isparta - Yol

28-29 Haziran (Gebze MTB Cup) Kocaeli - MTB

28-29 Haziran (Hasan Sert MTB Cup) Kocaeli - MTB

28-29 Haziran (Trabzon Gran Fondo) Trabzon - Gran Fondo

28-29 Haziran (UCI UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası) Sakarya - MTB - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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