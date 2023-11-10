Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Bahçeşehir Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonu'na malzeme desteği sağladı

Düzce bilardo sporcularının ücretsiz şekilde kullandığı Bahçeşehir Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonu'nda malzeme desteği sağlandı. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, sporcuların daha verimli antrenman yapabilmesi ve gençlerin kurslarına devam edebilmesi için çeşitli malzemeler yardımında bulundu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Bahçeşehir Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonu'na malzeme desteğinde bulundu.

Düzce bilardo sporcularının ücretsiz şekilde kullandığı ve antrenmanlarını yaptığı Bahçeşehir Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonu bakım onarımı tamamlandı. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bahçeşehir Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonu'nda bulunan 3 bant maç masalarının, sporcuların daha verimli antrenman yapabilmesi ve gençlerin kurslarına devam edebilmesi için çuha değişimi, maç topları, isteka, eldiven ve tebeşir yardımı yaptı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, desteklerinden dolayı Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan'a teşekkür etti. - DÜZCE