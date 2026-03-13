Haberler

Basketbol: Haftanın programı

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde bu haftaki karşılaşmaların programı belli oldu. Maçlar, bugün ve yarın farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 22, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

20.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

13.00 Safiport Erokspor-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

15.30 Trabzonspor-Glint Manisa Basket (Hayri Gür)

18.00 Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15 Mart Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

15.30 Mersin Spor-Galatasaray MCT Technic (Servet Tazegül)

18.00 Anadolu Efes-Beşiktaş GAİN (Sinan Erdem)

20.30 Bursaspor Basketbol-TOFAŞ (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Karataş Şahinbey)

14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor- Fenerbahçe Koleji RAMS (Kocaeli Atatürk)

16.30 Kipaş İstiklalspor-MKE Ankaragücü Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)

15 Mart Pazar:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Gölbaşı)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)

18.15 iLab Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

16 Mart Pazartesi:

17.00 Cemefe Gold Haremspor-Göztepe (Beylikdüzü)

20.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

Kaynak: AA / Metin Arslancan
