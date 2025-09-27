Türkiye Basketbol Ligi'nde İkinci Hafta Maç Sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında birbirinden heyecanlı 4 maç yapıldı. Alınan sonuçlar: Pizzabulls Cedi Osman Basketbol 95-106 Çayırova Belediyesi, TED Ankara Kolejliler 75-79 Kipaş İstiklalspor, Gaziantep Basketbol 89-76 Cemefe Gold Haremspor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 96-81 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftasına 4 maçla devam edildi.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol- Çayırova Belediyesi: 95-106
TED Ankara Kolejliler- Kipaş İstiklalspor: 75-79
Gaziantep Basketbol-Cemefe Gold Haremspor: 89-76
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 96-81
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor