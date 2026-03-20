Basketbol: Haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde 23 ve 29. hafta karşılaşmaları programı açıklandı. Ligdeki maçlar, 21 Mart'dan itibaren başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.30 Galatasaray MCT Technic-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

22 Mart Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Türk Telekom-Mersin Spor (Ankara)

18.00 Beşiktaş GAİN-Trabzonspor (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

20.30 Glint Manisa Basket-Karşıyaka (Muradiye)

23 Mart Pazartesi:

19.00 Aliağa Petkimspor-Bursaspor Basketbol (ENKA)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

14.45 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (M.Sait Zarifoğlu)

16.30 Göztepe-Konya Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

18.15 Fenerbahçe Koleji RAMS-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Fenerbahçe Metro Enerji)

22 Mart Pazar:

13.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

14.45 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Kipaş İstiklalspor (Gazanfer Bilge)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.15 Finalspor-Cemefe Gold Haremspor (TOFAŞ)

23 Mart Pazartesi:

20.00 Çayırova Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Çayırova)

Kaynak: AA / Can Öcal
Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi
''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Konuk Başbakana soğuk duş! Diplomatik nezaket kuralları yerle bir oldu
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye dikkat çeken "euro" teklifi