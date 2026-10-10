Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. hafta 4 maçla başladı, Kipaş 114-82 kazandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. hafta 4 maçla başladı, Kipaş 114-82 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası 4 maçla başladı. TED Ankara Kolejliler-Finalspor 75-77, iLab Basketbol-OGM Ormanspor 93-91, Kipaş İstiklalspor-Cedi Osman Basketbol 114-82 ve MKE Ankaragücü-Göztepe Isonem 88-86 sonuçlandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası, 4 maçla başladı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TED Ankara Kolejliler-Finalspor: 75-77
iLab Basketbol-OGM Ormanspor: 93-91
Kipaş İstiklalspor- Cedi Osman Basketbol: 114-82
MKE Ankaragücü-Göztepe Isonem: 88-86
Kaynak: AA