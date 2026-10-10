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Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. hafta 4 maçla başladı, Kipaş 114-82 kazandı

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası 4 maçla başladı. TED Ankara Kolejliler-Finalspor 75-77, iLab Basketbol-OGM Ormanspor 93-91, Kipaş İstiklalspor-Cedi Osman Basketbol 114-82 ve MKE Ankaragücü-Göztepe Isonem 88-86 sonuçlandı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası, 4 maçla başladı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

TED Ankara Kolejliler-Finalspor: 75-77

iLab Basketbol-OGM Ormanspor: 93-91

Kipaş İstiklalspor- Cedi Osman Basketbol: 114-82

MKE Ankaragücü-Göztepe Isonem: 88-86

Kaynak: AA
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