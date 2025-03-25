Yabancı yatırımcılarla görüşen Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmayacak

Yabancı yatırımcılarla görüşen Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı

İşte 1 haftalık İmamoğlu gösterilerinin bilançosu
Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde

İmamoğlu'nun yerine kim geçecek? CHP'nin planlarını alt üst eden madde
Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

İmamoğlu soruşturması üzerinden Mehmet Şimşek'e çok sert sözler

Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. Hafta Maçları Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 31. haftası, yarın yapılacak 5 maçla başlayacak. Haftanın açılış mücadelesinde iLab Basketbol, İstanbul Ankaspor'u konuk edecek.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 31. haftası, yarın yapılacak 5 maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde iLab Basketbol, İstanbul Ankaspor'u ağırlayacak. BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 31. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 iLab Basketbol-İstanbul Ankaspor (BJK Fibabanka)

15.00 Finalspor-Çayırova Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

17.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Gaziantep Basketbol (TOBB ETÜ)

17.00 Haremspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Beylikdüzü)

27 Mart Perşembe:

14.00 Kapaklıspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.00 Trabzonspor-Pizzabulls Co Basket (Hayri Gür)

17.00 Bandırma Bordo Basketbol-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

17.00 Çağdaş Bodrumspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Bodrum)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title