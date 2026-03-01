Haberler

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasında 3 maç oynandı ve önemli sonuçlar alındı. Cemefe Gold Haremspor, Çayırova Belediyespor'a 73-82 mağlup olurken, Kipaş İstiklalspor, Göztepe'yi 91-87 yenerken, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Konya Büyükşehir Belediyespor'u 71-70 ile geçti. Ligin 26. haftası yarın OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji RAMS maçıyla sona erecek.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Cemefe Gold Haremspor-Çayırova Belediyespor: 73-82

Kipaş İstiklalspor-Göztepe: 91-87

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 71-70

Ligde 26. hafta, yarın oynanacak OGM Ormanspor- Fenerbahçe Koleji RAMS karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
